Demon Slayer: oltre 35 milioni di fan in Giappone hanno visto la serie animata

Dopo aver trionfato agli Anime Awards, la perla dell'autrice Koyoharu Gotouge, Demon Slayer, continua ancora a mietere record uno dietro l'altro, forte del successo che ha reso il franchise uno dei capisaldi dell'attuale generazione di Weekly Shonen Jump. Ma in quanti hanno effettivamente visto l'anime in Giappone?

Si contano sulle dita di una mano quei titoli che godono di una popolarità talmente importante da mettere a ferro e fuoco persino le fumetterie. La straordinaria trasposizione televisiva di Demon Slayer, impreziosita da un comparto tecnico mastodontico, è riuscita a coinvolgere intorno a sé milioni di spettatori nel Sol Levante.

In patria, infatti, l'anime è stato visto da ben 35 milioni di spettatori, circa il 37% dell'intera popolazione tra i 5 e 69 anni. E non è l'unico dato a dettar stupore, in quanto la serie ha riscosso quasi il 49% di apprezzamento, distanziando di oltre 7 punti percentuali la terza stagione de L'Attacco dei Giganti. Numeri spaventosi ma che sanciscono, ancora una volta, quanto l'adattamento curato dallo studio Ufotable abbia rivitalizzando un'industria stagnante.

Ad ogni modo, dati i continui premi che il franchise continua a vincere sporadicamente, siamo certi che Demon Slayer continuerà ancora a lungo a far parlare di sé, a maggior ragione con un film in produzione. E voi, invece, cosa ne pensate di questo spaventoso successo del gioiellino di Koyoharu Gotouge? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.