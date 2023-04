Demon Slayer 3x01: è appena comparso il cacciatore di demoni più forte? Un ricordo sognato

Passato e presente si legano sempre in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in un gioco di richiami ed eredità che non si interrompe mai, con gli umani che tengono in piedi un filo che non può essere spezzato dalla malvagità dei demoni di Kibutsuji Muzan. Questo filo ha avuto inizio da molto lontano, come mostra un ricordo di Tanjiro.

Il primo episodio di Demon Slayer stagione 3 si occupa di diversi scenari. In uno di questi, si rivede il protagonista spadaccino che si è ripreso dopo la stremante battaglia avvenuta al quartiere a luci rosse. Durante il suo sonno, improvvisamente guadagna l'accesso ad alcuni ricordi sopiti che non gli appartengono, ma con cui ha comunque un legame. E così conosce uno dei suoi antenati, Sumiyoshi, ma anche un cacciatore di demoni che ha l'aria di essere parecchio potente.

Demon Slayer 3x01 ha appena introdotto il cacciatore di demoni più forte di tutti, quello che Tanjiro cercava da tempo per imparare qualcosa di più sul Respiro del Sole, che in pochi conoscevano prima. Mentre Sumiyoshi è identico a Tanjiro, se non fosse per l'assenza della voglia sulla fronte, il cacciatore di demoni che sta in piedi dinanzi a lui ha proprio quella voglia a forma di fiamma.

Ovviamente non è ancora chiarissimo il legame tra il protagonista e quello spadaccino, né quanto tempo prima del presente sia avvenuto questo incontro. Intanto però non c'è stato spazio solo per i protagonisti, dato che Demon Slayer 3x01 ha introdotto ufficialmente i due demoni più forti al servizio di Kibutsuji Muzan.