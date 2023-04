Demon Slayer 3x01: un giovane Cacciatore di Demoni fa il suo ritorno

Dopo una lunga attesa, finalmente la terza stagione di Demon Slayer ha fatto il suo debutto sugli schermi televisivi. Un lungo viaggio ha portato Tanjiro Kamado verso il Villaggio di Forgiatori di Katana, un luogo misterioso in cui gli spettatori ritrovano un personaggio assente per lungo tempo.

Presentato nel capitolo 6 del manga come uno dei giovani candidati aspiranti al titolo di Cacciatori di Demoni, il pubblico ritrova Genya Shinazugawa, come sempre irascibile. Per qualche ragione ancora sconosciuta, anche lui si trova al Villaggio di Forgiatori di Katana, dove si imbatte nuovamente in Tanjiro.



Quando il protagonista viene accolto dal Pilastro dell'Amore, Kanroji rivela che poco prima qualcuno era stato molto scortese con lei. Ebbene, come si accorgerà Tanjiro poco dopo, quel qualcuno è proprio Genya.



Immerso in una sorgente termale, Genya si strappa via una dente. Tanjiro, riconoscendo il ragazzo con cui aveva superato la prova per accedere al Demon Slaiyng Corps, si getta in acqua cercando di stringere amicizia. Genya, tuttavia, come sempre si rivela bellicoso.



In questo periodo lontano dalle scene, Genya è cambiato, anche se non nel carattere. Il Cacciatore di Demoni è diventato più alto e il suo sguardo è ancora più rabbioso. I suoi capelli sono diventati più lunghi, mentre il suo corpo più muscoloso. Sapete da chi sarà cantata la ending di Demon Slayer 3?