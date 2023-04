Demon Slayer 3x02: inizia il nuovo allenamento di Tanjiro

Gli episodi conclusivi della seconda stagione di Demon Slayer hanno mostrato quanto Tanjiro dovesse ancora migliorare come cacciatore. Per prepararsi al meglio contro i sottoposti di Muzan Kibutsuji, il protagonista è quindi tornato ad allenarsi duramente già dal secondo episodio della terza stagione, ma in cosa consiste la sua nuova preparazione?

L’incontro con Kotetsu si è rivelato fondamentale per organizzare le nuove sessioni di allenamento di Tanjiro. Infatti, la famiglia di Kotetsu possiede una bambola meccanica realizzata sul modello di un abile spadaccino risalente all’era Rengoku e quindi in grado di combattere. Privandosi di cibo e acqua, e puntando a migliorare sia la prontezza fisica e i riflessi, così come la padronanza di alcune tecniche, Tanjiro inizia quindi un allenamento devastante, che gli consente però di raggiungere nuove capacità.

Nella clip riportata in fondo alla pagina, potete vedere i sorprendenti risultati ottenuti dal cacciatore, come l’abilità di prevedere gli attacchi avversari e di avere il tempo per schivarli. Si tratta di una tecnica che dovrà sicuramente allenare e perfezionare, ma che in combattimento, considerata la straordinaria velocità dimostrata finora da alcuni demoni e dalle Lune al servizio di Kibutsuji, potrebbe risultare decisiva o fondamentale per ribaltare situazioni disperate.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo allenamento intrapreso da Tanjiro? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che il Pilastro dell’Amore, la bella Mitsuri Kanroji, ha ricevuto un fedele cosplay, e vi lasciamo alla nostra recensione di Demon Slayer 3x02.