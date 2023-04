Demon Slayer 3x02: Muichito Tokito, l'incontro poco amichevole tra il Pilastro e Tanjiro

Nel corso delle prime due stagioni dell'adattamento di Demon Slayer Tanjiro Kamado ha già avuto modo di incontrare alcuni Pilastri. Quello conosciuto in Demon Slayer 3x02 è tuttavia un Hashira differente dal solito. Ecco il confronto poco amichevole tra Tanjiro e Muichiro Tokito.

Durante il suo viaggio Tanjiro ha avuto modo di conoscere Rengoku Kyojuro e Tengen Uzui, rispettivamente Pilastro della Fiamma e del Suono. Pur con due personalità distinte e differenti, i due Hashira hanno preso a cuore il giovane cacciatore e i suoi amici. Ci si aspetterebbe dunque che tutti gli Hashira siano gentili e che abbiano a cuore il prossimo, ma evidentemente così non è.

Nella seconda puntata di Demon Slayer Stagione 3 Tanjiro incontra il Pilastro della Nebbia mentre questi con la forza cerca di sottrarre una chiave a un giovanissimo Forgiatore di Katana. L'oggetto ricercato da Muichiro gli permetterebbe di perfezionare le sue tecniche in allenamento con Yoriichi Type Zero, ma Kotetsu non vuole assolutamente che ciò avvenga perché ha paura che la bambola meccanica venga distrutta. Quello, infatti, è un ricordo dei suoi antenati e se venisse distrutto lui non sarebbe più in grado di aggiustarlo.

Muichiro è un Pilastro schietto che non ha filtri e non sembra disposto a prendersi cura del prossimo o a perdere tempo in questioni con chi è più debole di lui. Sebbene sia spinto da motivi giusti, con il suo allenamento che potrebbe impedire altre centinaia di vittime, questo suo atteggiamento irrita Tanjiro, che pur senza risultati gli si oppone.

Tanjiro riconosce che in Muichiro non c'è cattiveria, ma la sua persona è totalmente opposta a quella di Rengoku o Uzui. D'altronde, Muichiro è il più giovane tra gli Hashira e ha raggiunto un livello di forza inimmaginabile in quanto discendente delle tecniche della Respirazione del Sole.