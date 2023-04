Demon Slayer 3x02 e la grande forza di Tanjiro: un messaggio per Kibutsuji Muzan

È iniziata la terza stagione di Demon Slayer. Kibutsuji Muzan è iracondo, Gyutaro e Daki sono stati sconfitti e quindi tutto è partito con la convocazione dei demoni più forti rimasti. E saranno due di questi a tenere sulle spine Tanjiro e compagni. Il protagonista però non sta a guardare, dirigendosi al villaggio dei forgiatori.

Sono stati tanti gli eventi dei primi due episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba stagione 3, con questi che porteranno ai tanto attesi scontri. Intanto però, mentre attende di aggiustare la propria lama, rotta nuovamente dopo le battaglie al quartiere a luci rosse, Tanjiro decide di allenarsi. In compagnia di Kotetsu, sfrutta la presenza della bambola Yoriichi Modello Zero, ma col giovane forgiatore mascherato entrerà anche in alcuni discorsi.

Uno di questi tocca in particolare la lotta contro Kibutsuji Muzan. Tanjiro sa che il rischio di morire è alto, anzi altissimo, ma non bisogna abbandonare la speranza. Anche se lui, ma anche Kotetsu, dovessero morire durante i loro compiti, un giorno i loro figli o i loro nipoti riusciranno a portare a termine ciò che si erano prefissati gli antenati, in un'eredità continua che condurrà infine alla sconfitta di Kibutsuji Muzan.

Tanjiro quindi non pensa di poter essere lui in grado di sconfiggere Muzan, ma i suoi sforzi aiuteranno a raggiungere quell'obiettivo, dovessero volerci decenni se non anche secoli. Un giorno, quindi, arriverà la vittoria per i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Una presa di coscienza molto forte da parte del ragazzo che quindi si rende conto di essere soltanto un ingranaggio nel grande schema delle cose.