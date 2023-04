Demon Slayer 3x03, anticipazioni e uscita: una spada forgiata nel passato

Il primo episodio di Demon Slayer Stagione 3 ha superato ogni aspettativa, con una puntata della durata di un'ora che ha permesso agli spettatori di fare la conoscenza delle Lune Crescenti al servizio di Muzan Kibutsuji e ha portato Tanjiro Kamado verso il Villaggio di Forgiatori di Katana La seconda puntata di Demon Slayer 3 è stata di transizione e, oltre a sottolineare le grandiose abilità del Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito, porta il protagonista a fare un decisivo balzo in avanti. Tanjiro è riuscito ad addestrarsi con lo Yoriichi Type Zero e a sferrare un colpo con cui ha reciso la testa della bambola meccanica. Dalla struttura, è tuttavia fuoriuscita una katana che pare nascosta da tempo immemore. In Demon Slayer 3x03 Tanjiro e Kotetsu si avvicineranno alla Nichirin nascosta all'interno di Yoriichi Type Zero. La bambola meccanica è stata costruita oltre 300 anni prima dagli antenati di Kotetsu, ma per quale motivo hanno nascosto al suo interno quella katana? Tanjiro è giunto nel Villaggio di Forgiatori di Katana proprio in cerca di una nuova spada, dopo che la sua è andata distrutta contro Daki e Gyutaro. Sarà questa la sua occasione per ottenere una nuova Nichirin? Le Lune Crescenti non resteranno però ferme ad aspettare e prepareranno il loro prossimo colpo. La terza puntata di Demon Slayer 3 debutterà il 23 aprile 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.