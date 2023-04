Demon Slayer 3x03: la nuova arma del cacciatore Genya Shinazugawa

Nel corso delle prime due stagioni di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Tanjiro e compagni hanno avuto a che fare con molti demoni e altrettanti alleati. Dagli Hashira come Rengoku e Uzui, fino ad affrontare alcuni sottoposti di Kibutsuji, i protagonisti hanno visto molte armi, ma nessuna si è rivelata originale come quella sfoggiata da Genya.

Membro del corpo dei cacciatori di demoni, e fratello minore del Pilastro del Vento, Sanemi, Genya è apparso nella prima stagione prima di intraprendere un percorso diverso da Tanjiro. Tuttavia, proprio il protagonista lo ha ritrovato prima nel villaggio dei forgiatori di katana, e poi mentre fronteggiava Hantengu e Gyokko, rispettivamente Quarta e Quinta Luna Crescente.

Nel corso dello scontro Tanjiro sembrava effettivamente in difficoltà, sormontato dalle capacità combattive e dalle tecniche dei due demoni, ma, come potete vedere dalla clip riportata in fondo alla pagina, è stato salvato proprio da Genya, il quale posizionato su uno dei tetti sovrastanti alla battaglia, è riuscito a colpire con una singolare pistola Hantengu e Gyokko. Con un singolo colpo Genya riesce a staccare la testa di Hantengu, non si tratta quindi di una normale pistola.

Ad avvalorare questa ipotesi è anche l’olfatto ipersviluppato di Tanjiro. Il protagonista, infatti, distingue un odore molto simile a quello proveniente dalle spade Nichirin provenire dall’arma da fuoco. E voi cosa ne pensate dell’arma di Genya? Ditecelo nei commenti. Per concludere, vi lasciamo alla nostra recensione di Demon Slayer 3x03, e alle critiche riguardanti l’opening dell’anime.