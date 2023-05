Demon Slayer 3x04: un nuovo Hashira è pronto a scendere in campo

Nella terza stagione di Demon Slayer Tanjiro si è avventurato verso il villaggio dei forgiatori di katana, trovandosi molto presto contro nuovi sottoposti di Muzan Kibutsuji, ma anche al fianco di nuovi potenti alleati. Nel giro di quattro episodi, infatti, sono apparsi due Pilastri, e dopo Muichiro è il turno di Mitsuri Kanroji.

L’imboscata organizzata al villaggio da Hantengu e Gyokko, rispettivamente Quarta e Quinta Luna Crescente, ha finito per coinvolgere direttamente sia Tanjiro che Muichiro, ma presto i due potranno contare sul Pilastro dell’Amore. Mentre Muichiro sta affrontando un demone pesce che è quasi riuscito ad uccidere il piccolo Kotetsu, e assistiamo ad un flashback dove emergono dettagli sul passato dell’Hashira della Nebbia, altri cacciatori, tra cui Tanjiro, si stanno occupando di Hantengu e dei suoi cloni.

Fortunatamente sia Muichiro che Tanjiro riescono ad individuare i punti deboli degli avversari, e a prendere così un vantaggio momentaneo. Tanjiro, Nezuko e Genya tentano in ogni modo di respingere i cloni avendo capito la strategia da attuare, colpendoli per far sì che si dividano e spargano così la loro potenza diventando più deboli. Tuttavia, i tre non riescono a completare il lavoro, e sul finire dell’episodio sembrano ancora in difficoltà.

Muichiro da solo non riuscirà sicuramente a fermare i demoni di Gyokko. Ma è nei secondi finali che ufotable sorprende gli spettatori anticipando l’arrivo nel villaggio di Kanroji, specializzata nel Respiro dell’Amore, e quindi in qualcosa di totalmente diverso da quanto visto finora con le tecniche sfoggiate da ogni Hashira, legate ad un elemento naturale come il suono, il fuoco o la nebbia.

Cosa vi aspettate da Mitsuri?