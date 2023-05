Demon Slayer 3x04: l'irragionevole vigore di Genya Shinazugawa

La terza stagione anime di Demon Slayer si è ufficialmente addentrata nel grande combattimento che caratterizza l'arco narrativo del Villaggio dei Forgiatori di Katana. Grande protagonista di questa fase della battaglia è Genya Shinazugawa, il giovane e irruente cacciatore di demoni che il pubblico aveva conosciuto a inizio serie.

Il demone delle emozioni primitive attacca in Demon Slayer 3x04, una puntata in cui Tanjiro è occupato con uno dei cloni di Hantengu e Muichiro Tokito sceglie di non tornare al villaggio per correre in soccorso del giovane forgiatore Kotetsu e dei suoi amici. Dunque, Nezuko e Genya restano momentaneamente soli contro ben tre entità di Hantengu.

È in questa situazione di crisi che Genya Shinazugawa dimostra il suo valore di cacciatore di demoni. Il ragazzo dal carattere irruento lotta fino allo stremo delle forze, venendo anche colpito più volte in punti vitali. Genya non è testardo solamente nel carattere, ma anche dotato di abilità fisiche che denotano grande resistenza e vigorosità.

Quello di Genya è però attualmente un mistero. Hantengu colpisce il cacciatore di demoni fino a ridurlo in stato d'incoscienza. A un certo punto dello scontro, infatti, gli occhi del ragazzo diventano vitrei, come se fosse in punto di morte. Tuttavia, recitando dei sutra, tuttavia, in qualche modo Genya si rialza pronto a combattere nuovamente. Vi ricordiamo che Genya è l'unico cacciatore di Demon Slayer dotato di un'arma da fuoco. Che questo non sia il suo unico segreto?