Demon Slayer 3x04, uscita e anticipazioni: la battaglia Tokito e Tanjiro

La terza stagione di Demon Slayer entra finalmente nel vivo dell'azione. Le Lune Crescenti si sono infiltrare nel Villaggio di Forgiatori di Katana, dove hanno cominciato il loro assalto. Prontamente, i cacciatori di demoni stanno già rispondendo a questa minaccia. Comincia la battaglia per Tanjiro, Nezuko, Muichiro Tokito e Genya.

La preparazione allo scontro in Demon Slayer 3x03 sfocerà in una grande battaglia nel corso della prossima puntata della serie animata prodotta dallo studio Ufotable. Mentre Gyokko ha agito di soppiatto uccidendo i forgiatori di Katana, Hantengu si è invece contrapposto al Pilastro della Nebbia e Tanjiro.

La Quarta Luna Crescente, come la sesta, può dividere il suo corpo. Ogni qualvolta i cacciatori hanno provato a tagliare la sua testa con un fendente, il demone si è rigenerato e sdoppiato. Sono ben quattro le copie di Hantengu, ognuna con abilità e caratteristiche differenti, che hanno messo a soqquadro il Villaggio.

In Demon Slayer 3x04 sarà il turno di Mucihiro Tokito e Tanjiro Kamado di mettersi in mostra. Mentre il primo si è inaspettatatamente gettato nel salvataggio del piccolo Kotetsu, con il quale si era scontrato nel corso del secondo episodio di Demon Slayer 3. Il Pilastro della Nebbia sta per recuperare la sua umanità, andata perduta per un motivo ancora non precisato, grazie all'incontro con Tanjiro?

Tanjiro, invece, dovrà difendersi dagli attacchi del corpo sdoppiato di Hantengu che ha le capacità di un aquila e l'urlo di una Banshee. L'intuito di Tanjiro gli permetterà di scoprire il segreto per tagliare le sue parti vitali? Demon Slayer 3x04 debutterà in simulcast streaming su Crunchyroll il 30 aprile 2023.