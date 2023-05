Demon Slayer 3x05, il cliffhanger su Genya spiegato: ecco il segreto del cacciatore

La terza stagione di Demon Slayer ha portato Tanjiro in direzione del Villaggio di Forgiatori di Katana alla ricerca di una nuova Nichirin. Il luogo in cui vengono forgiate le lame in dotazione al Demon Slayer Corps è stato tuttavia preso d'assalto da ben due Lune Crescenti al servizio di Muzan.

In Demon Slayer 3x05 Tanjiro riesce finalmente a contrastare Hantengu. Con la sua Nichirin che diventa rossa a causa dell'intervento di Nezuko, Tanjiro si esibisce nella Respirazione del Sole per tagliare tre delle teste dei corpi della Quarta Luna Crescente. La testa del quarto Hantengu è invece tra le mani di Genya, che però non sembra lo stesso di pochi attimi prima. Che cosa significa il cliffhanger di Demon Slayer 3x05 su Genya?

Agli occhi di Tanjiro, Genya appare come un demone dall'aspetto molto simile ad Hantengu. A un primo momento, si potrebbe persino dire che la Luna Crescente sia sopravvissuta insinuandosi nel corpo del giovane cacciatore di demoni, anche se così non è.

Come si poteva benissimo intuire, Genya nasconde un segreto. Genya possiede un potere unico che gli consente di consumare parti di un demone senza conseguenze. Grazie a organi digestivi speciali, è infatti in grado di consumare carne demoniaca per ottenere poteri demoniaci. In alcuni casi, Genya assume gli stessi tratti del demone mangiato. Ecco spiegati i suoi poteri misteriosi e il motivo per cui assomiglia ad Hantengu.