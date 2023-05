Demon Slayer 3x05: ecco la Respirazione dell'Amore in azione

La terza stagione di Demon Slayer ha reintrodotto e approfondito due Hashira già conosciuti in passato. Dopo Muichiro Tokito, Pilastro della Nebbia, è infatti arrivato il turno del Pilastro dell’Amore, Mitsuri Kanroji, e grazie al suo ingresso sul campo di battaglia i fan hanno scoperto il segreto della Respirazione dell’Amore.

Fino all’arco narrativo ambientato nel villaggio di forgiatori di katana, infatti, Tanjiro e compagni avevano unicamente incontrato Pilastri i cui poteri erano legati a elementi naturali specifici, come suono, acqua, fuoco e nebbia. Mitsuri ha dimostrato, almeno in parte, una certa differenza rispetto agli altri combattenti del suo rango, come potete vedere anche nella clip riportata in fondo alla pagina.

Come gli altri Hashira, Mitsuri possiede una grande forza combattiva, un’ottima padronanza delle arti marziali, e uno stile di combattimento unico dovuto alla sua spada dal metallo così flessibile da trasformarla in un nastro o una frusta. Nel quinto episodio della terza stagione, Mitsuri si lancia al salvataggio del sindaco del villaggio, catturato da uno dei demoni giganti di Gyokko. Nel farlo l’Hashira attiva la prima forma della Respirazione dell’Amore, brividi del primo amore, e in pochissime mosse riesce ad atterrare l’avversario.

Nella sequenza si possono notare degli effetti luminosi prima sulla spada di Mitsuri e poi sul corpo del demone, unica manifestazione, per ora, della tecnica. Cosa ne pensate di questo primo sguardo alla Respirazione dell’Amore? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che secondo alcuni la terza stagione sta procedendo troppo lentamente, e vi lasciamo alla nostra recensione di Demon Slayer 3x05.