Demon Slayer 3x05, Tokito sfida una Luna Crescente: il Pilastro della Nebbia in azione

Giunti al Villaggio dei Forgiatori di Katana, la terza stagione di Demon Slayer ha portato i cacciatori di demoni a sfidare ancora una volta le Lune Crescenti al servizio di Muzan Kibutsuji. Mentre il trio composto da Tanjiro, Nezuko e Genya sfida Hantengu, il Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito è impegnato in un'altra, grande battaglia.

Presentandosi di soppiatto dinanzi a Tanjiro e Tokito, Hantengu è riuscito ad allontanare l'Hashira sfruttando l'abilità di una delle sue copie. Distante dal Villaggio di Forgiatori di Katana, il Pilastro della Nebbia è sorprendentemente corso in soccorso del piccolo Kotetsu, e poi su suo invito in soccorso anche di altri due forgiatori.

In Demon Slayer 3x05 Tanjiro usa la Respirazione del Sole per cercare di recidere le teste di Hantengu, ma nel frattempo Tokito si imbatte in uno strano vaso. Non lasciandosi ingannare, l'Hashira nota subito qualcosa che non torna. All'interno di quel vaso si nasconde infatti Gyokko, la Quinta Luna Crescente, nonché la seconda ad aver preso di mira il Villaggio di Forgiatori di Katana.

Il Pilastro della Nebbia non si lascia aggirare dalle parole del nemico, passando subito all'attacco e notando la sua debolezza. Gyokko sfrutta la sua rapidità per spostarsi da un vaso all'altro cercando di evitare i colpi di Tokito. A differenza di Hantengu, Gyokko ha paura che il suo collo venga colpito dalla Nichirin dell'Hashira.

Tuttavia, la presenza dei Forgiatori impedisce a Tokito di combattere come vorrebbe e per proteggere la loro vita subisce persino delle gravi ferite. Alla fine dell'episodio, un cliffhanger lascia il Pilastro senza speranze. Muichiro è stato intrappolato dalla tecnica demoniaca di Gyokko. Riuscirà a liberarsi dalla bolla d'acqua che sta imprigionando il suo respiro e la sua katana? Ecco le anticipazioni e l'uscita di Demon Slayer 3x06.