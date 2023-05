Demon Slayer 3x05, uscita e anticipazioni: è il turno di Mitsuri Kanroji

La battaglia si è accesa nella terza stagione di Demon Slayer. Tanjiro e Nezuko si sono diretti al Villaggio dei Forgiatori di Katana in cerca di una nuova Nichirin, ma due Lune Crescenti hanno individuato la posizione del villaggio prezioso ai membri del Demon Slayer Corps. Riusciranno i protagonisti a difendersi da questo attacco letale?

Gyokko e Hantengu, rispettivamente quinta e quarta Luna Crescente al servizio di Muzan Kibutsuji, hanno preso di mira il Villaggio di Forgiatori di Katana, difeso oltre che dai fratelli Kamado, anche dal Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito e dal giovane cacciatore Genya.

Hantengu, capace di dividersi in quattro demoni dalle capacità portentose, è riuscito a dividere il gruppetto dei cacciatori. Se Tanjiro è riuscito a ricongiungersi a sua sorella e al compagno, l'Hashira ha invece esitato per aiutare il piccolo forgiatore Kotetsu.

In Demon Slayer 3x04 Nezuko ha dato prova della sua forza, ma la situazione per i protagonisti sembra farsi disperata. Mentre Tokito si è recato a salvare altri due forgiatori, al villaggio Tanjiro, Genya e Nezuko stanno per essere sopraffatti. Il cliffhanger finale della puntata, tuttavia, prepara gli spettatori all'arrivo di Mitsuri Kanroji.

Nel quinto episodio di Demon Slayer 3 sarà il turno del Pilastro dell'Amore, che raggiungerà il Villaggio dei Forgiatori di Katana difendendo i suoi giovani amici. Nel mentre, l'Hashira della Nebbia sarà coinvolto in un'altra, pericolosa battaglia. Demon Slayer 3x05 debutterà il 7 maggio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.