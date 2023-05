Demon Slayer 3x06: l'eroico gesto di un giovane cacciatore di demoni

L’avventura di Tanjiro nel villaggio dei forgiatori di katana si è subito presentata come rischiosa a causa dell’arrivo di due delle Lune Crescenti al servizio di Kibutsuji, vero antagonista di Demon Slayer. Nel sesto episodio della terza stagione però Tanjiro si è ritrovato sorpreso nel constatare il coraggio di un altro cacciatore suo alleato.

Incontrato nel corso della prima stagione Genya Shinazugawa si è dimostrato immediatamente scontroso e poco socievole, per nulla interessato a stringere legami affettivi o amicizia con altri ragazzi intenti a diventare cacciatori. Il caso ha però voluto che Tanjiro e Genya si incontrassero nuovamente e stringessero un’alleanza momentanea per respingere i pericolosi demoni.

L’episodio 3x06 è stato centrale per scoprire il reale obiettivo di Genya, ma è stato anche teatro di una delle scene più struggenti della nuova stagione. Mentre la battaglia prosegue, Tanjiro cerca di far tornare in sé Genya, ricordandogli qual è il suo vero obiettivo, e poco dopo il protagonista subisce un attacco diretto dall’avversario. Quelle parole però sono bastate a Genya per prendere abbastanza coraggio da frapporsi tra Tanjiro e i colpi.

Come potete vedere nella clip riportata in fondo alla pagina, Genya è stato investito dalla tecnica del demone rimanendo gravemente ferito con dei buchi su tutto il corpo. Un gesto eroico, che consente a Tanjiro di fuggire, e che ha sorpreso gli spettatori. Voi cosa ne pensate di questo sviluppo del personaggio di Genya? Ditecelo con un commento qui sotto. Per finire, ecco la nostra recensione di Demon Slayer 3x06 e vi lasciamo alle anticipazioni sull’episodio 3x07.