Demon Slayer 3x06: l'importante obiettivo di Genya Shinazugawa

Non è stato lasciato respiro fin da subito. Dopo la riunione nella fortezza dell'infinito, i due demoni Hantengu e Gyokko si sono messi subito in moto su ordine di Kibutsuji Muzan per attaccare il villaggio dei forgiatori. La pace per Tanjiro e compagni è durata a malapena un paio di episodi di Demon Slayer stagione 3.

Giusto il tempo di un bagno, di un allenamento e via subito in battaglia. Il demone della giara è stato affrontato da Tokito Muichiro, il pilastro della nebbia, ma il resto del villaggio è in pericolo a causa degli attacchi delle varie forme di Hantengu, il demone dei desideri primordiali. A trattenerlo ci ha pensato Tanjiro che, in compagnia di Nezuko, ha tenuto a bada alcuni corpi. Tuttavia, in attesa dell'arrivo di Mitsuri Kanroji, c'è stato un altro alleato inatteso.

In Demon Slayer ha fatto il suo ingresso anche il giovane Genya Shinazugawa, un altro spadaccino molto giovane che si è diplomato insieme a Tanjiro e che ha mostrato fin da subito di avere doti molto speciali, come quella di assorbire la forza dei demoni che mangia. Durante una fase dello scontro con Hantengu, Genya in forma demoniaca si arrabbia con il protagonista di Demon Slayer perché, a suo dire, avrebbe fatto fuori tutti i demoni prima che lui potesse occuparsene.

Questo perché l'obiettivo di Genya è di diventare un pilastro, facendolo prima di Tanjiro e di tutti gli altri. La motivazione è da ricercarsi nel suo passato, intrecciato a quello di Sanemi Shinazugawa, suo fratello maggiore e pilastro del vento dell'organizzazione dei cacciatori di demoni. Ovviamente, la battaglia è ben lontana dalla conclusione, riusciranno a sopravvivere tutti?