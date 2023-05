Demon Slayer 3x06: l'impressionante miglioramento di Tanjiro sul campo di battaglia

Il soggiorno al villaggio dei forgiatori di katana non si sta rivelando semplice per Tanjiro. Tuttavia, il protagonista di Demon Slayer ha già dato dimostrazione delle nuove abilità sviluppato in allenamento nella prima grande battaglia della terza stagione. Analizziamo più a fondo il miglioramento di Tanjiro.

Isolati dai loro soliti alleati, Zenitsu e Inosuke, Tanjiro e Nezuko si sono ritrovati a dover fronteggiare la Quarta e della Quinta Luna Crescente da soli, raggiunti solo successivamente da un coraggioso e abile Genya Shinazugawa. Nel corso della battaglia Tanjiro è riuscito a scovare il segreto dei demoni dell’emozione legati ad Hantengu, la Quarta Luna Crescente, e a dimostrarsi sempre più veloce e adattabile al loro stile di combattimento, come sottolinea l’antagonista stesso in uno dei dialoghi.

Nonostante i danni e le ferite riportate durante lo scontro, il protagonista riesce a reagire in maniera decisa e calcolata agli attacchi, avvicinandosi rapidamente al livello di combattimento dei demoni. Il suo potenziale sta quindi crescendo a vista d’occhio sul campo di battaglia. Nel sesto episodio, finalmente, Tanjiro riesce a fronteggiare il vero Hantengu, e dimostra di aver raggiunto un livello impressionante di velocità riflessi, e adattabilità in combattimento.

Si tratta di un'evoluzione straordinariamente rapida, e per questo estremamente pericolosa non solo nei confronti di Hantengu, ma del resto delle Lune Crescenti e di Muzan Kibutsuji. E voi cosa ne pensate di questo miglioramento fulmineo di Tanjiro? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.