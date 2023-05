Demon Slayer 3x06, uscita e anticipazioni: diventare un Pilastro

Demon Slayer continua a essere al centro di numerose polemiche, ma l'adattamento dello Swordsmith Village Arc è arrivato a un punto di non ritorno. Tanjiro Kamado sembra aver trovato la chiave per abbattere la Luna Crescente che gli si oppone, ma la vittoria è davvero vicina? Ecco quello che succederà in Demon Slayer 3x06.

L'adattamento prodotto da Ufotable è quello che in questa stagione sta maggiormente catalizzando su di sé gli sguardi della community. Proprio per questo le polemiche e le critiche sulla produzione si fanno sempre più numerose.

Nel quinto episodio di Demon Slayer 3, grazie al potere di sua sorella Nezuko, Tanjiro pare essere in grado di fermare la Quarta Luna Crescente. Con la sua Hinokami Kagura, il cacciatore è riuscito a recidere ben tre teste di Hantengu. La quarta è invece stretta tra le mani di Genya, che però pare in preda a un raptus.

Hantengu è stato realmente sconfitto? La verità verrà a galla in Demon Slayer 3x06. Con tutte e quattro le teste tagliate, la minaccia del demone dovrebbe estinguersi. Risucendo a sconfiggere la Luna Crescente, Tanjiro farebbe un passo in avanti per diventare Hashira. Tuttavia, forse non sarà così facile risolvere questo conflitto. Inoltre, preoccupa la situazione di Genya, il quale nel corso dello scontro ha subito fin troppe ferite. Non dimentichiamo che dietro le quinte ci sono anche il Pilastro della Nebbia, che sta affrontando Gyokko, e il Pilastro dell'Amore. La sesta puntata di Demon Slayer 3 debutterà il 14 maggio 2023.