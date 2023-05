Demon Slayer 3x07: il debutto di un 'nuovo' demone in una scena spettacolare

L’inizio della terza stagione di Demon Slayer si sta rivelando piuttosto movimentato. Tanjiro e Nezuko si sono infatti trovati a dover fronteggiare una nuova Luna Crescente al servizio di Muzan Kibutsuji, e nella confusione della battaglia il protagonista, affiancato da Genya, è rimasto sorpreso dalla teatrale apparizione di un nemico inedito.

L’abilità e la prontezza nel combattimento dimostrate da Tanjiro gli hanno sicuramente permesso di tenere testa a Hantengu, Quarta Luna Crescente, e di scoprire il segreto dei demoni dell’emozione per poterli eliminare. Tuttavia, il protagonista non è riuscito a prevedere l’entrata in scena di Zohakuten nella foresta. Si tratta demone dall’aspetto di un bambino molto muscoloso, con i capelli corti, la sclera degli occhi arancione, e le iridi gialle con impresso sulla pupilla il daiji di “Quarta Luna Crescente”.

Avvertito da Genya, Tanjiro tenta di rispondere all’assalto, ma la confusione non gli permette di reagire in tempo. Genya spiega al protagonista che quello che ha davanti è la manifestazione dell’odio tra i demoni dell’emozione, e il risultato dell’assorbimento dei fratelli da parte di Sekido. Generatosi per proteggere il vero corpo di Hantengu, Zohakuten appare differente dai demoni che l’hanno preceduto sul campo di battaglia, e pensa di essere l’eroe che riuscirà a risolvere la situazione.

Cosa vi aspettate dal nuovo demone? Vi ha colpito la sua entrata in scena o il suo design? Ditecelo nei coommenti. Prima di salutarci, ecco la nostra recensione di Demon Slayer 3x07, e ricordiamo che l'ultimo episodio avrà una durata speciale.