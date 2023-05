Demon Slayer 3x07, Tanjiro e Muichiro: il primo incontro con il padre del pilastro

Tanjiro Kamado ha vissuto una brutta notte sulla montagna, una notte che gli ha cambiato la vita e ha dato il via alle vicende di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il ragazzo è diventato un cacciatore di demoni per salvare la sorella, ma non è di certo l'unico membro dell'organizzazione, che pian piano è stata presentata con cura.

La stagione 3 di Demon Slayer è stata attesa dai fan, poiché segue gli avvenimenti intensi e sconvolgenti della seconda stagione. La trama si sviluppa ulteriormente, portando Tanjiro e i suoi compagni nella lotta contro due nuovi demoni della setta di Kibutsuji Muzan, il malvagio Gyokko e il potente Hantengu, rispettivamente quinta e quarta luna crescente. La stagione 3 sta offrendo ancora più azione, emozioni e rivelazioni sul passato dei personaggi principali. In queste rivelazioni sono coinvolti anche i due nuovi pilastri, Mitsuri Kanroji e Muichiro Tokito.

Se il passato di Mitsuri è stato già in parte rivelato, Demon Slayer 3x07 ha dato un po' di spazio anche al pilastro della nebbia. Muichiro è uno dei Pilastri nonostante la sua giovane età, e sta già mettendo sul palcoscenico le sue abilità. Ma Gyokko non lascia spazio per aperture e così, durante il combattimento, Muichiro ha iniziato a pensare. Ripensa agli occhi di Tanjiro e di come questi gli ricordino gli occhi di suo padre. In una brevissima scena, che può essere vista nel video in calce, si vede il paragone tra Tanjiro e il padre di Muichiro, quest'ultimo mostrato per la prima volta.

E la storia continua con Demon Slayer 3x08 che approfondirà questo scontro.