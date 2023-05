Demon Slayer 3x07, uscita e anticipazioni: la comparsa di un nuovo avversario?

La terza stagione di Demon Slayer è ormai entrata nel vivo dell'azione, con le battaglie dell'arco narrativo del Villaggio di Forgiatori di Katana in piena fase di svolgimento. Mentre il Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito appare in difficoltà con la Quinta Luna Crescente, Tanjiro e Nezuko Kamado affrontano Hantengu al fianco di Genya.

In Demon Slayer 3x06 Tanjiro ha finalmente compreso come uccidere Hantengu, la Sesta Luna Crescente. I quattro demoni dell'emozione, Gioia, Rabbia, Sofferenza e Piacere, sono solo un palliativo, in realtà nei boschi che circondano il campo di battaglia si nasconde il corpo principale di Hantengu.

Il compito di uccidere Hantengu è stato affidato a Genya Shinazugawa, il quale sta cercando di diventare un Pilastro per incontrare suo fratello e finalmente chiedergli perdono. Tuttavia, Genya non è stato capace di recidere la testa del demone e la sua spada è andata in frantumi. A occuparsi di Hantengu sarà dunque Tanjiro.

Il cliffhanger finale di Demon Slayer 3x06 vede Tanjiro puntare la Nichirin sul collo di Hantengu, ma riuscirà a completare il colpo? Nella settima puntata della terza stagione di Demon Slayer scopriremo se Tanjiro riuscirà a uccidere l'avversario, oppure se in qualche modo Hantengu riuscirà a salvarsi. E se un nuovo nemico spuntasse all'orizzonte per impedire la morte della Luna Crescente? Demon Slayer 3x07 verrà tramesso il 21 marzo in simulcast su Crunchyroll.