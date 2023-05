Demon Slayer 3x07: ecco il vero volto di Hotaru, il fabbro dei cacciatori di demoni

Il settimo episodio della terza stagione di Demon Slayer ha segnato un punto di non ritorno per i protagonisti. Tanjiro e Genya continuano a fronteggiare la Quarta Luna Crescente, ritrovandosi contro un nuovo demone dell'emozione, mentre i fan hanno finalmente assistito alla rivelazione del volto di un personaggio molto importante: Hotaru.

Allenatosi sulle montagne per essere in grado di forgiare una nuova, potente, spada proprio al protagonista, Hotaru è riapparso con una massa muscolare molto più sviluppata rispetto al passato, e per sua sfortuna, è stato assalito da Gyokko, Quinta Luna Crescente mentre si trovava nel villaggio di forgiatori di katana per lavorare sulla lama. Nonostante i numerosi attacchi, Hotaru continua ad affilare la spada, ma gli attacchi ricevuti all’altezza del volto gli fanno cadere la maschera.

Ecco, quindi, che gli autori di Ufotable, ricreando la sequenza vista nel manga di Gotoge, adattano una delle scene più sorprendenti e attese dai fan, i quali, anche se tempestato di ferite, possono osservare per la prima volta il vero volto dello spadaio. La community è immediatamente esplosa sui social, condividendo, come l’utente @knyesta, immagini e frame presi direttamente dal settimo episodio per mostrare a tutti il volto di Haganezuka, dimostratosi ancora una volta uno degli alleati più preziosi del corpo dei cacciatori.

E voi cosa ne pensate? Vi ha sorpreso questa scena? Fatecelo sapere come di consueto nei commenti. Per concludere, vi lasciamo alle anticipazioni sull’episodio 3x08 di Demon Slayer, e ad un fantastico cosplay di Kokushibo al femminile.