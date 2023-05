Demon Slayer 3x08, anticipazioni e uscita: le memorie del Pilastro della Nebbia

La terza stagione di Demon Slayer si addentra nelle fasi finali dell'arco del Villaggio di Forgiatori di Katana. Questa saga ha portato il Pilastro della Nebbia a confrontarsi con la Quinta Luna Crescente, e Tanjiro, Nezuko e Genya con la Quarta Luna Crescente. La battaglia sta per arrivare a un punto di svolta decisivo.

Nella settima puntata di Demon Slayer 3 Tanjiro non è riuscito a tagliare la testa di Hantengu. A proteggere la Luna Crescente da morte certa ci ha pensato la comparsa di un nuovo, potente demone. Sekido ha assorbito Karaku, Aizetsu e Urogi, dando forma a un corpo completamente nuovo che ha accorpato la forza dei suddetti demoni. La battaglia, per Tanjiro e compagni, si fa ancora più complicata.

Demon Slayer 3x07 ha poi cambiato prospettiva, puntando i riflettori sul Pilastro della Nebbia. Per proteggere i suoi compagni Forgiatori, Muichiro Tokiro è caduto nella trappola di Gyokko. L'Hashira è stato imprigionato in una sorta di bara d'acqua, che ha privato il cacciatore delle sue tecniche di respiro. Tuttavia, grazie all'intervento del giovaneKotetsu, Tokito è infine riuscito a liberarsi.

Nell'ottava puntata di Demon Slayer 3 Tokito sarà dunque pronto per tornare a ingaggiare battaglia contro la Quinta Luna Crescente, che nel frattempo stava cercando in tutti i modi di impedire a Haganezuka di forgiare una nuova, incredibile Nichirin per Tanjiro. Prima di impegnarsi in combattimento, tuttavia, Muichiro Tokito sembra doversi confrontare con il suo misterioso passato. Mentre si trovava nella prigione d'acqua di Gyokko, infatti, il Pilastro è stato illuminato da una visione di Tanjiro. Demon Slayer 3x08 debutterà il 28 maggio in simulcast streaming su Crunchyroll.