Demon Slayer 3x08: come Ufotable ha migliorato il combattimento di Muichiro

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto da Koyoharu Gotouge, pubblicato su Weekly Shonen Jump per quattro anni dal 2016 al 2020. La storia segue le avventure di Tanjiro Kamado, un giovane ragazzo che diventa un cacciatore di demoni per vendicare la sua famiglia massacrata da queste creature malvagie.

Nel 2019, è stata acclamata a furor di popolo grazie alla realizzazione di un anime che ha ottenuto risultati straordinari, nonostante i grandi competitor trasmessi in contemporanea. La firma dell'anime di successo è targata Ufotable. Proprio la qualità dello studio ha contribuito a rendere Demon Slayer una delle serie più popolari degli ultimi anni. Lo studio ha dato vita alla serie con animazioni di alta qualità, scene di combattimento fluide e uno stile visivo unico, realizzando tutto con maestria.

Sia la prima stagione che la seconda - film incluso - hanno ripreso e migliorato i disegni e le scelte registiche di Koyoharu Gotouge. Il lavoro dei direttori artistici ha quindi elevato ulteriormente la forza di questi scontri, e ciò si sta vedendo anche nei recenti episodi della stagione 3 di Demon Slayer. Uno degli attuali personaggi chiave di Demon Slayer è Muichiro Tokito, il pilastro della nebbia che in questo momento si sta scontrando contro il malvagio Gyokko. L'episodio 3x08 della serie, pubblicato domenica 28 maggio, ha visto apportare diversi cambiamenti rispetto al modo in cui la mangaka Gotouge realizzò il manga.

L'utente Tan ha deciso di riassumerli in un lungo post su Twitter. Principalmente, Ufotable ha cambiato il corso degli eventi, predisponendo a fine episodio alcune scene che nel manga arrivavano all'inizio, o allungando leggermente certe situazioni - come il passato di Muichiro e la morte dei suoi genitori in una notte tempestosa - per creare molto più pathos. Se sostanzialmente non ci sono stati cambi degni di nota, a livello registico queste modifiche hanno aumentato nettamente l'impatto scenico, dando all'episodio una forza ulteriore che il manga non aveva. Le animazioni spettacolari poi, in particolar modo quando Muichiro Tokito si riprende dal torpore per sfruttare la Respirazione della Nebbia, hanno fatto il resto.

In sostanza, il lavoro di Ufotable ha portato alla ribalta la serie Demon Slayer, trasformandola in un fenomeno globale anche grazie a queste modifiche di regia. L'episodio 3x08 di Demon Slayer è la prova della qualità dello studio e perché è importante comprendere appieno il materiale originale per capire come svilupparlo e migliorarlo.