Demon Slayer 3x08: il risveglio della vera potenza di un Hashira

A differenza dei tre Pilastri che l’hanno preceduto, Muichiro Tokito si è dimostrato inizialmente scontroso ed elitarista, considerando Tanjiro come un cacciatore di rango e capacità estremamente inferiori. Tuttavia, con l’avanzare della terza stagione di Demon Slayer Muichiro si è rivelato un prezioso alleato.

La serie di battaglie combattute dai protagonisti contro Hantengu e i suoi demoni dell’emozione li ha resi impreparati a fronteggiare anche la minaccia di Gyokko, Quinta Luna Crescente al servizio di Kibutsuji. Nell’ottavo episodio, però, il Pilastro della Nebbia decide di allearsi con Tanjiro per cercare di fermare Gyokko. Grazie all’intervento diretto del piccolo Kotetsu e di Tanjiro stesso, Muichiro riesce a liberarsi dall’incantesimo dell’acqua usato da Gyokko, e tornando a combattere risveglia un marchio da cacciatore di demoni.

La scena, rappresentata in maniera fluida e spettacolare da Ufotable, è stata riproposta dall’utente @Itachiyt03 nel video riportato in fondo alla pagina. Come potete vedere, Muichiro riesce ad evitare tutti gli attacchi di Gyokko e usando la Quinta Forma della Respirazione della Nebbia, il mare di nuvole e nebbia, si avvicina rapidamente al demone per decapitarlo e ucciderlo.

Fateci sapere cosa ne pensate del risveglio del marchio del cacciatore di demoni di Muichiro, e dello sviluppo del personaggio nel corso della terza stagione, con un commento qui sotto. In conclusione, ricordiamo che i fan hanno scoperto un segreto sulle uniformi dei Pilastri, e vi lasciamo alla nostra recensione di Demon Slayer 3x08.