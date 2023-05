Demon Slayer 3x08: tutto ciò che sappiamo sul marchio del Pilastro della Nebbia

La terza stagione di Demon Slayer si avvia ormai verso la conclusione, e nel corso dei primi otto episodi gli spettatori hanno visto in azione Muichiro Tokito, Pilastro della Nebbia, inizialmente scontroso e poi importante alleato di Tanjiro. Nell’ultimo scontro proposto l’Hashira ha ricevuto un inaspettato potenziamento: un marchio.

Prima la battaglia con Hantengu, Quarta Luna Crescente e ora il confronto con Gyokko stanno mettendo a dura prova i protagonisti, e se non fosse stato per l’intervento diretto del piccolo Kotetsu e di Tanjiro, molto probabilmente Muichiro sarebbe stato travolto dalla violenza di Gyokko. Infatti, l’Hashira si è trovato imprigionato da una sorta d’incantesimo d’acqua usato dalla Quinta Luna Crescente, e dopo essere riuscito a liberarsene sulle sue guance, come potete vedere anche dal post riportato in calce, è apparso un marchio.

Nell’universo ideato da Koyoharu Gotoge, quando un cacciatore sviluppa un marchio le sue capacità fisiche migliorano improvvisamente, permettendogli di agire con più forza e rapidità, a tal punto da confondere gli avversari e avere quindi un vantaggio non indifferente. La causa scatenante del marchio di Muichiro sono i ricordi del suo tragico passato che riaffiorano subito dopo essere stato liberato dalla prigione acquatica. Costretto a rivivere la morte dei genitori, colpiti da un’orribile malattia, e la scomparsa di suo fratello per mano di un demone, Muichiro torna sul campo di battaglia più forte che mai.

I fan più attenti hanno anche notato una certa differenza tra i marchi dei cacciatori. Mentre il marchio di Tanjiro appariva come delle braci, i simboli apparsi sul volto di Muichiro ricordano più delle nuvole di fumo, o della nebbia. Inoltre, se Tanjiro era in grado di scatenare il suo Hinokami Kagura, dimostrando la sua improvvisa padronanza della Respirazione del Sole, Muichiro appare quasi etereo e silenzioso come se fosse parte della nebbia che si lega al suo titolo di Hashira.

Allo stesso modo, dopo la manifestazione del marchio Tanjiro è apparso enormemente provato per l’energia spesa durante il combattimento, e quindi possiamo aspettarci conseguenze del genere anche per Muichiro. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per finire, vi lasciamo alle anticipazioni sull’episodio 3x09 di Demon Slayer.