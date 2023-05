Demon Slayer 3x08: il tragico e oscuro passato del Pilastro Muichiro Tokito

Con il racconto dello Swordsmith Village Arc Demon Slayer 3 si conferma al top. La battaglia è finalmente entrata nel vivo, con i protagonisti che stanno affrontando due pericolosi e letali avversari dalle mille risorse. L'azione lascia tuttavia spazio alle emozioni in Demon Slayer 3x08.

Sin dalla sua presentazione la personalità del Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito non aveva convinto gli spettatori. L'Hashira sembrava non essere in grado di provare emozioni di alcun tipo, almeno fin quando in seguito all'incontro con Tanjiro Kamado nel suo animo non si è riaccesa una fiammella.

La semplicità di Tanjiro e il sacrificio del giovane Kotetsu hanno permesso a Muichiro Tokito di risvegliarsi da un tepore che durava a lungo. Esattamente come aveva predetto il Capofamiglia, l'Hashira è tornato a splendere.

Prima di rilanciarsi nella battaglia contro Gyokko, Tokito recupera la memoria. Il Pilastro della Nebbia ricorda la malattia della madre e il sacrificio del padre, morto in cerca di una cura. Persi entrambi i genitori nello stesso giorno, Tokito crebbe al fianco del fratello gemello maggiore Yuichiro. I due bambini vennero abbandonati a loro stessi, e mentre Muichiro continuava a essere gentile come i suoi genitori, Yuichiro diventava sempre più freddo. Ciò, fino al giorno in cui un demone attaccò la loro casa.

Yuchiro venne dilaniato, mentre Muichiro scatenò per la prima volta la sua grande forza. La vittoria di Muichiro non permise al fratello di sopravvivere, ma creò comunque un nuovo legame tra i due. Con la memoria recuperata, in Demon Slayer 3x08 sul Pilastro della Nebbia compare un misterioso marchio.