Demon Slayer 3x09, anticipazioni e uscita: la vera forma di una Luna Crescente

Quanto accaduto sinora era solo un antipasto. La vera battaglia dello Swordsmith Village Arc di Demon Slayer 3 è appena cominciata, con le due Lune Crescenti che hanno assaltato i protagonisti che stanno finalmente cominciando a fare sul serio. Scopriamo quello che accadrà nel nono episodio dell'adattamento di Demon Slayer 3.

In Demon Slayer 3x08 il passato di Muichiro Tokito è venuto a galla. Rimasto orfano di entrambi i genitori quando era ancora giovanissimo, l'Hashira della Nebbia crebbe accanto al fratello gemello Yuichiro. Maggiore tra i due, il carattere di Yuichiro portò i due fratelli ad allontanarsi con il passare del tempo. Ciò, fin quando un demone non invase la loro casa uccidendo Yuichiro. Fu quell'evento traumatico a cambiare per sempre Muichiro.

Tratto in salvo dal giovane Kotetsu, il Pilastro della Nebbia ha finalmente recuperato la memoria, risvegliando in sé un potere sopito. Mentre Demon Slayer 3 si avvicina all'ultima puntata, la battaglia sembra essere stata ribaltata. La Luna Crescente Gyokko serba tuttavia un asso nella manica.

Così come in Demon Slayer 3x07 abbiamo assistito alla nascita di un nuovo demone, ciò potrebbe accadere anche nel prossimo episodio dell'anime prodotto da Ufotable. Come Hantengu, anche Gyokko nasconde una forma ancora più potente di quella che abbiamo visto battersi fino ad ora contro Tokito? Demon Slayer 3x09 debutterà il 4 giugno 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.