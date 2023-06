Demon Slayer 3x09: l'intenso e toccante ricordo del Pilastro della Nebbia

In Demon Slayer Stagione 3 le Lune Crescenti Hantengu e Gyokko hanno preso d'assalto il Villaggio di Forgiatori di Katana, il luogo in cui avviene la creazione delle Nichirin con cui i cacciatori di demoni possono tagliare la testa ai demoni. A contrastare i nemici al servizio di Muzan Kibutsuki ci ha pensato Muichiro Tokito.

Avendo recuperato i ricordi grazie alla bontà d'animo trasmessa da Tanjiro e Kotetsu, il Pilastro della Nebbia ha cominciato a fare sul serio in Demon Slayer 3x09. Dopo una battaglia intensa, ma senza storia nonostante la mostruosa trasformazione della Luna Crescente Gyokko, l'Hashira si è lasciato andare ai ricordi.

Nel corso di questo arco narrativo gli spettatori hanno conosciuto la storia di Muichiro, rimasto orfano di entrambi i genitori e cresciuto al fianco del fratello Yuichiro fino a quando un demone non glielo ha portato via. Stremato dalla battaglia con Gyokko, un esausto Pilastro della Nebbia finalmente supera i blocchi che la sua mente gli aveva imposto.

Tokito si lascia andare ai ricordi, trovando conforto nel ricordo del senpai Rengoku Kyojuro e nelle mani della sua famiglia. Se solitamente l'Hashira non lascia trasparire emozione alcuna, questa volta finisce per scoppiare in lacrime. In Demon Slayer 3x10 sarà invece il turno di Mitsuri Kanroji.