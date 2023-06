Demon Slayer 3x09: l'ultima vita salvata da Rengoku Kyojuro

Con l'adattamento del Villaggio dei Forgiatori di Katana la terza stagione di Demon Slayer ha portato gli spettatori a fare la conoscenza di due nuovi Hashira, Mitsuri Kanroki e Muichiro Tokito. Il ricordo di un Pilastro passato a miglior vita torna però a emozionare i fan in. Demon Slayer 3x09

Lo Swordsmith Village Arc di Demon Slayer 3 è arrivato agli sgoccioli. Una delle due principali battaglie di questo arco narrativo è giunta al termine, mentre la seconda verrà presumibilmente risolta dal Pilastro dell'Amore in Demon Slayer 3x10. Ad infiammare il cuore degli appassionati è tuttavia ancora Rengoku Kyojuro, il personaggio divenuto indimenticabile nel film Demon Slayer Mugen Train.

In Demon Slayer 3x09 Tokito vince uno scontro spettacolare, liberando i suoi amici forgiatori dalla minaccia di Gyokko. Al termine della battaglia, esausto crolla al tappeto, causando la preoccupazione di Kozo Kanamori. Quando anche Kotetsu riappare ricoperto di sangue, il forgiatore è disperato non sapendo cosa fare per salvare entrambi i compagni. Tuttavia, Kotetsu in realtà non è gravemente ferito, poiché i suoi punti vitali sono stati protetti dalla guardia dell'elsa della Nichirin di Rengoku Kyojuro. Il Pilastro della Fiamma è riuscito dunque a proteggere una vita innocente anche da morto.

Alla vista della guardia, che verrà montata sulla nuova Nichirin di Tanjiro, in Muichiro si scatena il ricordo del compagno Hashira, il quale lo esortò a fare del suo meglio da bravo Pilastro qual è. Sebbene la sua storia sia già stata scritta, Rengoku è ancora il personaggio più importante di Demon Slayer.