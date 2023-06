Demon Slayer 3x09: comincia la sfida tra una Luna Crescente e il Pilastro dell'Amore

L'anime di Demon Slayer sta raggiungendo il culmine della terza stagione. Gli Hashira sono infatti impegnati nel confronto finale con le Lune Crescenti che hanno assaltato il Villaggio dei Forgiatori di Katana.

Mentre in rete si parla già della produzione di Demon Slayer 4, con Ufotable che parrebbe già impegnata con i lavori della prossima parte della serie, Tanjiro e compagni stanno affrontando la battaglia finale dello Swordsmith Village Arc.

In Demon Slayer 3x09 Muichiro Tokito è il vincitore di uno scontro spettacolare in cui la Quinta Luna Crescente rivela la sua vera potenza. Con Gyokko ormai fuori dai giochi, a tenere banco è la questione Hantengu.

Nel Villaggio dei Forgiatori di Katana la squadra composta da Tanjiro, Nezuko e Genya è riuscita a scoprire il modo per battere la Quarta Luna Crescente. Proprio sul punto cruciale, però, Hantengu ha unito i suoi altri quattro corpi per formare un demone dalla forza mostruosa che ha scatenato il drago Zohakuten.

Con il Pilastro della Nebbia fortemente indebolito dal suo scontro e impossibilitato nell'aiutare Tanjiro, a correre in soccorso dei giovani Cacciatori di Demoni è l'Hashira dell'Amore. Quando Tanjiro viene divorato dal Zohakuten, Mitsuri Kanroji fa il suo debutto sul campo di battaglia traendo in salvo il protagonista. In Demon Slayer 3x10 è ora che il Pilastro dell'Amore mostri il suo vero potere sconfiggendo Hantengu.