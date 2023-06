Demon Slayer 3x09: il vincitore di uno scontro spettacolare

La terza stagione di Demon Slayer è ormai proiettata verso il gran finale, e in attesa di scoprire come si chiuderà l’avventura di Tanjiro, Nezuko e del ritrovato Genya nel villaggio dei forgiatori di katana, il nono episodio ha mostrato l’esito della grande battaglia che ha coinvolto in prima persona Muichiro Tokito.

Il Pilastro della Nebbia ha subito un’evoluzione nel corso della stagione, da scontroso e altezzoso fino ad affidabile alleato pronto a sacrificarsi e agire in prima persona contro la minaccia rappresentata dalla Quinta Luna Crescente, Gyokko. Inizialmente intrappolato in una prigione acquatica, dalla quale è stato liberato grazie a Kotetsu e Tanjiro, Muichiro ha inaspettatamente rivissuto alcuni momenti traumatici della sua infanzia, risvegliando il marchio del cacciatore.

Il potenziamento ricevuto dal marchio gli ha permesso di agire in maniera ancora più veloce, decisa, e quasi impercettibile da Gyokko, proprio come se fosse diventato la nebbia da cui deriva il suo titolo di Pilastro. Grazie a queste abilità migliorate, Muichiro è riuscito a sconfiggere rapidamente Gyokko, come potete vedere dalla clip riportata in fondo alla pagina. Si tratta di un risultato straordinario, considerando soprattutto che l’Hashira è stato in grado di uccidere un demone così pericoloso da solo, a differenza di Rengoku, perito sotto gli attacchi di Akaza, e Uzui che ha dovuto fare affidamento su Tanjiro per fermare Gyutaro e Dabi.

Fateci sapere cosa ne pensate della fine dello scontro tra Muichiro e Gyokko nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alla nostra recensione di Demon Slayer 3x09, e ad un trailer speciale dedicato al Pilastro dell’Amore per celebrare il compleanno di Mitsuki Kanroji.