Demon Slayer 3x10, anteprima e uscita: è l'ora del Pilastro dell'Amore

La Stagione 3 di Demon Slayer si avvicina al gran finale, con la prima delle due battaglie del Swordsmith Village Arc che ha già trovato un vincitore. Protagonista della prossima puntata della serie animata di Ufotable sarà Mitsuri Kanroji, entrata in scena per salvare Tanjiro, Genya e Nezuko dagli attacchi di Hantengu.

In Demon Slayer 3x09 Muichiro è riuscito a sconfiggere Gyokko grazie alla sicurezza acquisita dopo aver ricordato il suo tragico passato. Il Pilastro della Nebbia è tuttavia esausto e non è potuto correre in soccorso di Tanjiro e gli altri, a loro volta coinvolti in uno scontro con una Luna Crescente. Sul punto di morire divorato dal Zohakuten di Hantengu, Tanjiro è stato salvato dall'intervento dell'Hashira dell'Amore. Per Mitsuri Kanroji è arrivato il tempo di ritagliarsi il suo meritato spazio all'interno di questo arco narrativo.

Nella decima puntata della terza stagione di Demon Slayer Mitsuri Kanroji sarà la star assoluta. In uscita l'11 giugno 2023, l'episodio intitolato "Il Pilastro dell'Amore Mitsuri Kanroji" porterà gli spettatori alla scoperta del passato dell'Hashira e il suo incontro con il Capofamiglia Kagaya Ubuyashiki. Mentre Mitsuri tenterà di destreggiarsi contro il drago a cinque teste Zohakuten, Tanjiro e gli altri tenteranno di mettersi sulle tracce del vero corpo di Hantengu così da reciderne la testa e mettere fine allo scontro.