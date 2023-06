Demon Slayer 3x10: il marchio nascosto del Pilastro dell'Amore

La Stagione 3 di Demon Slayer ha raggiunto il culmine dell'arco del Villaggio di Forgiatori di Katana. La serie animata prodotta dallo studio Ufotable è infatti vicinissima ai saluti, ma non prima di svelare un segreto sul Pilastro dell'Amore Mitsuri Kanroji.

Dopo la grande vittoria del Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito sulla Luna Crescente Gyokko, in Demon Slayer 3x10 è il turno dell'Hashira Mitsuri Kanroji. Il Pilastro dell'Amore giunge infatti in soccorso di Tanjiro, Nezuko e Genya, in netta difficoltà contro Hantengu e il suo terrificante Zohakuten.

Ricordando il passato tormentato, finalmente in Demon Slayer 3x10 Mitsuri accetta sé stessa. In quanto Hashira del Demon Slayer Corps è suo dovere proteggere i kohai. Questi sentimenti del Pilastro dell'Amore vengono sottolineati da un marchio che finora era rimasto nascosto, coperto dall'uniforme di cacciatore di demoni.

Nel corso di questa stagione abbiamo già potuto vedere lo sviluppo dei marchi di Tokito e Tanjiro, dei tatuaggi simili a voglie che permettono di risvegliare poteri immensi in battaglia. Spingendosi oltre i suoi limiti contro lo Zohakuten di Hantengu, Mitsuri riesce improvvisamente a muoversi più velocemente e a combattere più duramente, attivando numerose tecniche di fila. Ciò è reso possibile grazie al marchio del Pilastro dell'Amore, nascosto in una zona tra il petto e il collo. Ma esattamente cosa sta a indicare questo marchio? Il fatto che anche Mitsuri ne abbia uno, oltre che Tanjiro e Muichiro, rende ancora più intrigante questo tema agli occhi degli spettatori.