Demon Slayer 3x10: il segreto della straordinaria forza del Pilastro dell'Amore

L’arco narrativo del villaggio di forgiatori di katana di Demon Slayer si è rivelato un prezioso teatro per la conoscenza di due Hashira. Se Muichiro si è rivelato il miglior Pilastro visto finora per quanto concerne le abilità derivanti dalla respirazione, Mitsuri Kanroji è riuscita a sorprendere sotto molti punti di vista, tra cui la forza.

Per gran parte della terza stagione, Kanroji si è impegnata a difendere e proteggere gli abitanti del villaggio dall’assalto dei demoni e di due Lune Crescenti al servizio di Muzan Kibutsuji. Il decimo episodio ha però posto l’Hashira dell’Amore contro Hantengu, Quarta Luna Crescente, e i suoi demoni delle emozioni. Proprio durante questo confronto gli appassionati hanno potuto assistere alla straordinaria forza fisica di Kanroji, per poi scoprire da dove derivi.

Kanroji, infatti, pur sembrando una ragazza poco muscolosa è dotata di muscoli dall’incredibile densità, come viene spiegato dal rapido flashback inserito nell’episodio. Quando Kanroji aveva pochi mesi i genitori notarono subito questa sua forza peculiare, in quanto riuscì a sollevare senza fatica una pietra molto pesante, e quando era ancora una bambina si divertiva a sfidare uomini a braccio di ferro, stracciandoli, come potete vedere anche dalla clip riportata in fondo alla pagina.

Questo suo segreto spiega anche l’irrefrenabile appetito che la accompagna ovunque sin da quando era molto piccola. E voi cosa ne pensate di questo dettaglio sull’Hashira dell’Amore? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che il finale della terza stagione di Demon Slayer avrà dei contenuti originali, e in attesa di scoprire di cosa si tratta ecco la nostra recensione di Demon Slayer 3x10.