Demon Slayer 3x10: la vera forza dell'amore di Mitsuri Kanroji in questo video

I ranghi dei cacciatori di demoni di Demon Slayer sono parecchi, ma a essere sempre nell'occhio del ciclone, oltre Tanjiro e i suoi compagni più stretti, sono sicuramente i pilastri. I soldati più forti al servizio di Ubuyashiki sono anche quelli che mettono di più la loro vita sulla linea, affrontando le lune crescenti senza paura.

Nella terza stagione di Demon Slayer sono state ben due le lune crescenti ad assaltare i protagonisti. La quinta è Gyokko, il demone che ricorda un genio della lampada e che è stato affrontato e sconfitto da Muichiro Tokito dopo un'intensa battaglia. Tuttavia, è la quarta luna crescente che sta creando più fastidi. Hantengu, ormai finalmente trasformato nella sua versione più forte, sta cercando di uccidere i quattro che lo stanno affrontando.

Tuttavia, in Demon Slayer 3x10 Mitsuri tira fuori tutta la sua forza. Già da qualche episodio la donna stava mettendo in mostra tutte le sue doti, sfoderando la sua spada elastica per distruggere le teste di drago evocate da Hantengu. Il video in basso è un estratto dell'episodio che mostra come, mentre Genya, Tanjiro e Nezuko si dirigono verso il vero corpo del demone, nascosto nella foresta, sia Mitsuri a tenerlo a bada.

Le teste di drago evocate sembrano non poter fare niente contro la straripante forza del pilastro dell'amore che utilizza tutta l'energia che ha a disposizione, oltre a un'incrollabile determinazione, per permettere ai suoi compagni di dare il colpo di grazia ad Hantengu. Vi aspettavate una forza del genere sfoderata da Mitsuri, solitamente solare e gioiosa e ora arrabbiata? Il prossimo episodio di Demon Slayer sarà l'ultimo e sarà più lungo degli altri.