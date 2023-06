Demon Slayer 3x11: il sorprendente potere di Nezuko nell'ultimo episodio

Nezuko è stata trasformata in un demone dopo un tragico incontro con Kibutsuji Muzan, che le ha portato via la sua umanità e la sua famiglia, ad eccezione del fratello Tanjiro, e proprio ciò darà il via al percorso che i due hanno intrapreso in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Nonostante la sua nuova natura demoniaca, mantiene un legame profondo con la sua umanità e dimostra un forte legame con il fratello. Questo l'ha aiutata non solo a trattenere i suoi impulsi, evitando di mangiare carne umana, ma anche a utilizzare meglio i suoi poteri. Il tratto caratteristico di Nezuko, dai primi episodi di Demon Slayer, sembrava la capacità di ibernarsi o di modificare le dimensioni del suo corpo, diventando più grande o più piccola a seconda delle esigenze.

Con l'avanzamento della trama, però, Nezuko ha sfoggiato altri poteri: sul monte Natagumo ha usato il suo sangue demoniaco per generare fiamme che fanno male esclusivamente ai demoni, mentre nel quartiere a luci rosse Nezuko si è trasformata in un demone vero e proprio. Tutte caratteristiche uniche, a cui se ne aggiunge un'altra estremamente importante. Infatti, in Demon Slayer 3x11 Nezuko ha dato prova di avere un altro potere.

Durante l'inseguimento di Hantengu, con il sole quasi sorto, Tanjiro e Nezuko si ritrovano in una prateria senza ripari. La ragazza dovrebbe sciogliersi al sole, come ogni demone. Tuttavia, quando il protagonista si gira verso di lei, vede la sorella in piedi, senza un graffio o ferite dovute alla luce. Nezuko ha imparato a resistere al sole, forse per caratteristiche proprie o per la capacità di modificare sempre il proprio corpo, così da poter sopravvivere.

Questo potere però è il più ricercato da Kibutsuji Muzan: cosa farà il demone supremo ora che è finalmente comparsa quell'abilità che vuole da anni?