Demon Slayer 3x11, Tanjiro elettrizza tutti: la sua nuova respirazione

I cacciatori di demoni di Demon Slayer combattono per la propria vita e quella altrui sfruttando le nichirin, delle katane speciali forgiate appositamente per uccidere i demoni. Tuttavia, la loro forza proviene fondamentalmente dalle Respirazioni, dei metodi che possono scatenare la forza interiore di un individuo in vari modi.

Esistono quindi tantissime Respirazioni, che variano a seconda del combattente. Nella serie ne sono state viste tante, molte delle quali basate su elementi fondamentali come l'acqua, la fiamma, il vento, la terra e il fulmine. Il protagonista Tanjiro ha inizialmente usato la Respirazione dell'Acqua, insegnatagli dal suo maestro Urokodaki Sakonji ma, alla fine della prima stagione di Demon Slayer, Tanjiro ha dato prova di saper usare un'altra Respirazione, la Danza del Dio del Fuoco.

Questa ha soppiantato la precedente, ma di tanto in tanto Tanjiro usa quella vecchia, ma non solo. In Demon Slayer 3x11 si è reso necessario l'utilizzo di una nuova Respirazione per il protagonista. A causa della fuga di Hantengu, i tre ragazzi erano rimasti indietro e non riuscivano a raggiungerlo. Tanjiro, tuttavia, memore di alcune lezioni di Zenitsu, concentra tutta la forza nei suoi piedi e nelle gambe per sfruttare la Respirazione del Fulmine per la prima volta.

Questo permette al ragazzo di aggiungere un'ulteriore arma al suo arsenale già incredibile e potente. Così, utilizzando questo potere fulmineo, ha raggiunto in men che non si dica Hantengu, creando poi la situazione perfetta per ucciderlo definitivamente e allontanare lo spettro del demone dal villaggio dei forgiatori di spade.

Grazie a questo e al resto delle sorprese, il finale di Demon Slayer 3 ha convinto tutti i suoi spettatori, che si sono riversati su Twitter a commentarlo.