Demon Slayer 4 arriva su Crunchyroll: quando comincia l'arco dell'Allenamento dei Pilastri

L'attesa è quasi finita per i fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Crunchyroll e Aniplex hanno annunciato che il prossimo arco narrativo, intitolato "L'Allenamento Dei Pilastri", sarà disponibile in streaming esclusivamente sulla nota piattaforma di streaming per anime a partire da domenica 12 maggio, con un nuovo episodio ogni settimana.

Ma cosa sappiamo a riguardo? Prima di tutto, sono previsti doppiaggi in varie lingue, tra cui l'italiano. Questo nuovo arco narrativo porta i fan più vicini allo scontro finale con Muzan Kibutsuji in Demon Slayer. Gli abili spadaccini noti come Pilastri si preparano per questo epico confronto attraverso un intenso addestramento. Con fede e grande determinazione, Tanjiro e i Pilastri si immergono in una nuova avventura, pronti a sfidare il destino e a proteggere ciò che amano.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continua a essere diretto da Haruo Sotozaki presso lo studio ufotable, con Akira Matsushima responsabile dell'animazione e del character design. La colonna sonora, composta da Yuki Kajiura e Go Shiina, aggiunge un elemento emozionale fondamentale alla narrazione. Questa nuova stagione promette di iniziare in Giappone con un episodio speciale di un'ora, catturando l'attenzione dei fan fin dall'inizio.

Con il debutto imminente dell'arco narrativo de L'Allenamento Dei Pilastri di Demon Slayer, i fan possono aspettarsi una nuova serie di emozionanti avventure, intrighi e combattimenti epici. Con un team creativo di talento e una storia ricca di suspense e emozione, questa prossima stagione promette di essere un altro successo per uno degli anime più amati degli ultimi anni.

