Demon Slayer 4, come procede lo sviluppo della prossima stagione?

Tra i tanti anime che attirano molto il pubblico odierno c'è Demon Slayer, gestito da Ufotable. Dopo tre stagioni, il programma è di far proseguire la storia di Tanjiro con un'ulteriore stagione. Ma cosa si sa finora?

In che situazione è la produzione di Demon Slayer stagione 4? Praticamente pochi istanti dopo la fine della terza stagione, subito è stata annunciata la quarta stagione di Demon Slayer con un teaser, così come fu fatto con le stagioni precedenti. Significa quindi che Ufotable è già all'opera con la prossima storia che riguarderà Tanjiro e compagni. Considerata l'affidabilità dello studio e la sua qualità, la produzione procede spedita e l'anime non tarderà ad arrivare, prevedibilmente nel 2024 senza ritardi.

Non si sa però altro sulla produzione di Demon Slayer 4. Solitamente, Ufotable rivela i dettagli maggiori quando si avvicina la messa in onda, con tanto di trailer. Qualche novità però ce la si può aspettare a dicembre 2023, dato che è già stato fissato un evento dedicato a Demon Slayer. Sarà probabilmente quello il momento in cui si verrà a sapere qualcosa di più sulla saga dei cacciatori di demoni, e il reel verrà seguito qualche giorno dopo dal Jump Festa 2024 di dicembre, che potrebbe rivelare ancora più dettagli sull'anime.

Insomma, dicembre sarà un mese molto importante per Demon Slayer, dato che è in quel mese che potrebbero essere rivelate trama, durata e uscita della quarta stagione definitivamente.