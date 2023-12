Demon Slayer 4: cosa succederà nella prossima saga? To the Hashira Training spiegato

Le tanto attese novità proclamate dai social ufficiali della serie sono infine giunte nelle scorse ore. Demon Slayer non tarderà a tornare e lo farà con una quarta stagione che sicuramente riuscirà a convincere gli appassionati con animazioni di primordine come Ufotable ci ha da sempre abituati. Ma cosa succederà in Demon Slayer 4?

Nella terza stagione di Demon Slayer i cacciatori di demoni hanno ottenuto altre due importanti vittorie. Nello Swordsmith Village Arc, Tanjiro si è unito al Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito e al Pilastro dell'Amore Mitsuri Kanroji in una battglia straordinaria in cui altre due Lune Crescenti sono state sconfitte. E ora? Occhio agli spoiler, non proseguite se non volete scoprirlo!

La quarta stagione sarà anticipata dal film Demon Slayer To the Hashira Training. La pellicola includerà le scene finali della terza stagione e la puntata d'esordio della Stagione 4, in cui avrà inizio proprio l'arco dell'addestramento degli Hashira.

Una nuova, importante battaglia con le Lune Crescenti incombe e proprio in vista di ciò i Pilastri decideranno di sviluppare ulteriormente le proprie abilità. Chiave dell'addestramento sarà il Marchio che ha permesso a Muichiro di sconfiggere la Quinta Luna Crescente Gyokko in una sfida uno contro uno.

La prossima stagione di Demon Slayer si differenzierà dalle precedenti. Per la prima volta non avremo un antagonista da combattere, in quanto in questa saga non figura alcun villain. L'Hashira Training Arc si concentra esclusivamente sullo sviluppo dei Pilastri e degli Tsukugo, i cacciatori di demoni più promettenti e candidati a un posto da Hashira come Shinobu Kocho, Tanjiro, ma anche Zenitsu, Inosuke e Genya.