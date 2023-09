Demon Slayer 4 ha una data di uscita secondo un leak: ecco quando

Ancora una volta, Tanjiro e i suoi compagni di squadra hanno completato con successo la propria missione. Capitata tra capo e collo, l'invasione di Gyokko e Hantengu al villaggio dei forgiatori ha messo a dura prova il protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che si trovava lì per far aggiustare la propria spada.

La terza stagione della serie si è concentrata esclusivamente su questa battaglia contro due dei demoni più forti al servizio di Kibutsuji Muzan, con i protagonisti che potevano contare anche sul supporto di Nezuko, Genya Shinazugawa e di ben due pilastri, ovvero Mitsuri Kanroji e Muichiro Tokito. Così, Demon Slayer 3 si è concluso, ma gli appassionati dell'anime hanno già lo sguardo orientato al futuro.

Ci si è chiesti per diverse settimane quando uscirà Demon Slayer 4, con la prossima stagione incentrata sull'arco dell'allenamento con i pilastri. Era già chiaro che la serie sarebbe approdata sugli schermi nel 2024, ma ora sembrano esserci date più definite grazie a un noto leaker, Spy. Tramite il suo account Twitter, il leaker ha annunciato che Demon Slayer 4 esordirà nella primavera del 2024. Una data molto inflazionata e coerente con i ritmi di produzione di Ufotable e che quindi potrebbe essere confermata nel giro di pochi mesi.

Questo vuol dire che Demon Slayer 4 esordirà quasi sicuramente ad aprile del prossimo anno, a meno che questa stagione non abbia un numero di episodi diversi che andrà a sfasare la trasmissione. Ora non resta che capire cosa verrà adattato in Demon Slayer 4.