Da Demon Slayer 4 a Kaiju No. 8: gli anime più attesi della stagione primaverile 2024

Dopo averci entusiasmato nel corso di questi freddi mesi, la stagione invernale anime 2024 si avvicina ai saluti. L'industria è però pronta a pubblicare dei degni sostituti che già sembrano convincere. Ma quali sono gli anime da non perdere nella primavera del 2024?

Senza dubbio, il più atteso di questi prossimi mesi è Demon Slayer Stagione 4. La storia di Tanjiro e Nezuko Kamado riprende dalla saga dell'Allenamento dei Pilastri, di cui gli spettatori hanno già avuto un assaggio al cinema. Arrivato anche al box office italiano, Demon Slayer: Vesto l'Allenamento dei Pilastri ha già dato il via alla prossima avventura dei cacciatori di demoni, che presto potranno tornare ad allenarsi in vista dell'imminente battaglia con Muzan. Ma quando inizierà Demon Slayer 4? Novità in merito arriveranno molto presto.

Novità da non perdere in alcun modo è Kaiju No. 8, l'adattamento del manga hit di Naoya Matsumoto. Per alcuni, Kaiju No. 8 sarà il prossimo Attack on Titan, anche se parliamo di due serie molto distanti tra loro. L'invasione dei mostri giganti sul Giappone comincerà dal 7 aprile 2024, una data da non perdere assolutamente e che i lettori del manga hanno già segnato sul calendario.

Nella prossima stagione ci sarà anche My Hero Academia 7, la serie sugli eroi di Kohei Horikoshi che riprenderà la sua storia con l'arrivo di un supereroe inedito. La guerra ha messo in ginocchio la società giapponese, ma il mondo non resterà a guardare. Shigaraki dovrà affrontare un'eroina straniera!

Ci sarà "pane" anche per gli amanti degli isekai. Il 6 aprile arriva la parte 2 di Mushoku Tensei. La storia di Rudeus ha già convinto la community, divenendo uno degli anime top, ma presto sapremo come proseguirà questa storia fantasy.

Ci sarà anche il ritorno di KonoSuba con la Stagione 3 dell'anime. Kazuma, Darkness, Aqua e Megumin dimostreranno il loro valore, ma vi ricordiamo che questa nuova serie è prodotta da uno studio diverso rispetto a quello responsabile della stagione precedente.

Dopo il grande successo di Solo Leveling arriva un altro adattamento di un manhwa. Parliamo di Viral Hit, la storia di un ragazzo e del suo desiderio di competere in risse da strada. Altra grande novità – in arrivo il 4 aprile – sarà Wind Breaker. Questa produzione è nelle mani di CloverWorks e promette di essere il prossimo Tokyo Revengers. La storia ruota infatti attorno Haruka Sakura, adolescente più forte di tutte le scuole superiori della regione.