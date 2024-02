Demon Slayer 4, quando inizia la prossima stagione dell'anime?

Se avete paura di fare confusione con Demon Slayer 4 tra cinema e streaming non vi preoccupate, facciamo assieme il punto sull'uscita dei prossimi episodi, dove vederli e come si collegano al lungometraggio arrivato in sala.

Partiamo dal fatto che al momento non c'è una data precisa per Demon Slayer 4, però sappiamo dagli annunci precedenti che arriverà in streaming nella primavera del 2024, perciò non manca molto prima di vedere il proseguo delle avventure di Tanjiro.

Nel mentre è anche arrivato nei cinema italiani Demon Slayer - Verso L’Allenamento Dei Pilastri, lungometraggio che comprende l'episodio 11 dell’Arco de “Il villaggio dei forgiatori di katana” assieme all'inedito primo episodio dell’arco de “L'allenamento dei Pilastri”. Qua se volete approfondire ecco tutto quello che dovete sapere sul film di Demon Slayer.

Un primo episodio della quarta stagione quindi lungo un'ora che rivedremo non appena si saprà la data ufficiale di uscita per Demon Slayer 4, che tornerà in simulcast su Crunchyroll come per le stagioni precedenti. Non si sa (ma è probabile possa succedere) se verrà diviso in due per cominciare così la season numero quattro dell'anime.

Ma voi siete andati al cinema a vedere il film oppure no? State aspettando la quarta stagione? Ditecelo nei commenti, noi ci siamo anche chiesti se la stagione 4 di Demon Slayer adatterà l'arco del Castello dell'Infinito.