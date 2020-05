Demon Slayer: il 7° volume è lo starter pack arriveranno presto in Italia

Quella di Demon Slayer è una serie che è riuscita a conquistare il pubblico solo dopo parecchio tempo, ma infine rivelatasi capace d'attirare attorno a sé una consistente fetta d'utenti grazie a una produzione cartacea concretizzatasi per mano di Koyoharu Gotōge e a un adattamento animato largamente apprezzato.

Come forse saprete, recentemente è stato svelato che l'epopea di Demon Slayer è oramai vicina alla sua conclusione, con il suo creatore che ha deciso di chiudere la storia del manga nel suo momento di massimo splendore, una scelta apprezzata da moltissimi lettori. Anche in Italia il franchise è riuscito a guadagnarsi la sua notorietà, ma comunque sono ancora tante le persone che non hanno compiuto il grande passo.

Ebbene, per la gioia di tutti loro, Star Comics ha ufficialmente annunciato con un post su Facebook che lo starter pack dell'opera giungerà sul suolo italiano il 13 maggio, il tutto a prezzo speciale e a tiratura limitata in fumetteria, libreria e negli store online, un'occasione molto ghiotta per numerosi lettori. Inoltre, la compagnia ha fatto sapere che lo stesso giorno verrà rilasciato anche il 7° volume del manga, con la versione standard disponibile in fumetteria, libreria e negli store online affiancata da un'edizione speciale a tiratura limitata reperibile solo in fumetteria, con in allegato un set di sticker a tema.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Demon Slayer.