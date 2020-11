Demon Slayer: l'abbraccio tra Nezuko e Tanjiro in un esilarante cosplay a basso costo

L'arte del cosplay è un fenomeno molto legato alla cultura pop, soprattutto in Giappone grazie all'immensa popolarità dei prodotti a tema anime e manga. Demon Slayer è dunque una delle realtà attualmente più in voga nei riguardi dell'animazione nipponica quanto in oriente che in occidente, basti pensare alle numerose manifestazioni di creatività a tema.

Mentre il franchise torna nuovamente a scontrarsi con l'opinione pubblica a causa di un giornalista indiscreto che, nella giornata di ieri, ha posto una domanda scomoda ad Hayao Miyazaki in merito al successo e alle vendite di Demon Slayer, i fan continuano a supportare il gioiellino dell'autrice Koyoharu Gotouge attraverso l'arte della fantasia. Oltre al florido merchandising e a splendidi modellini in scala, tra cui spicca questa figure dedicata ad Himejima, non mancano straordinarie interpretazioni personali, l'ultima delle quali dalle caratteristiche esilaranti.

LowCostCosplay, infatti, è un cosplayer a basso costo che negli anni ha riscosso un'immensa popolarità grazie alla sua creatività, al punto tale da superare i 5 milioni di follower sui propri canali social. Recentemente è tornato sul franchise di Demon Slayer per dedicare la sua ultima "interpretazione" alla celebre Key Visual con Tanjiro e Nezuko. Semplicemente con un pennarello, il geniale cosplayer è riuscito a ritrarre sulla parte sinistra del suo corpo Nezuko mentre dall'altra, con un vestiario riciclato, il suo caro fratello.

La foto ha riscosso le attenzioni dei fan che hanno risposto all'interpretazione con migliaia di condivisioni e più di 75 mila manifestazioni di apprezzamento. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay esilarante? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.