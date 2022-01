Demon Slayer: l'abile Pilastro del Suono nella magnifica figure di Aniplex

Una delle novità più rilevanti introdotte nell’arco narrativo ambientato nel quartiere a luci rosse di Demon Slayer è la presenza di Tengen Uzui, uno dei nove pilastri, che si presenta da subito come un personaggio eccentrico, estremamente abile in combattimento, e allo stesso tempo disposto a sacrificarsi per proteggere le persone a lui care.

La missione di salvataggio delle sue tre mogli nel distretto finisce per coinvolgere i protagonisti in una serie di scontri a dir poco pericolosi, durante i quali sia Tanjiro che Inosuke e Zenitsu si ritrovano a dover fronteggiare avversari di gran lunga più potenti e abili. Ed è solo grazie al tempestivo intervento di Tengen stesso che finora i personaggi principali sono riusciti a rimanere in vita.

Aspettato di vedere la conclusione dello scontro con Gyutaro e Daki nel prossimo episodio, Aniplex ha annunciato l’uscita di una magnifica figure dedicata proprio al Pilastro del Suono. In scala 1/8, per un’altezza di circa 28 centimetri, il prodotto che potete vedere nel post riportato in calce, si presenta alquanto dettagliato, dalle pieghe della tunica indossata, fino alla resa del simbolo presente sull’occhio sinistro e alle rifiniture del coprifronte e presenti sulla nichirin.

La figure viene venduta con il piedistallo presente nelle immagini condivise, e con dei pezzi intercambiabili per la capigliatura. Inoltre è già possibile pre ordinarla sullo shop di Aniplex ad un prezzo complessivo di circa 155 euro, per riceverla a marzo 2023.