Demon Slayer accelera e conferma che batterà il record di ONE PIECE nel 2020

Competere con ONE PIECE non è semplice. Il manga che va avanti da quasi 23 anni ha conquistato record su record nella sua interminabile pubblicazione. Eppure c'è chi gli sta mettendo i bastoni tra le ruote in diversi ambiti, ovvero Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il manga di Koyoharu Gotouge continua ad inanellare vendite settimana dopo settimana.

Nel corso degli anni, ONE PIECE aveva piazzato diversi record, tra cui alcuni annuali. Infatti il manga risultava avere il primato storico per copie vendute in un anno editoriale. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba può però batterlo nel 2020 e la settimana appena conclusa sembra confermare questo dato.

Come potete vedere nell'immagine in fondo alla notizia, l'azienda Oricon ha svelato i dati delle serie più vendute della scorsa settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 marzo:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - 2.527.692 Kusuriya no Hitorigoto - 215.708 That Time I Got Reincarnated as a Slime - 209.335 Kingdom - 199.517 The Promised Neverland - 127.989 Jibaku Shounen Hanako-kun - 120.417 Hoozuki no Reitetsu - 114.727 The Quintessential Quintuplets - 108.776 Haikyu!! - 98.069 Blue Period - 96.325

I due milioni e mezzo di copie ulteriori vendute costituiscono un'accelerata netta in confronto alle ultime settimane, dovuto al nuovo arrivo di copie nei vari negozi. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non si fa fermare neanche dall'epidemia di Coronavirus e in questi primi quattro mesi del 2020 editoriale vende ben 34 milioni di copie.

Per raggiungere i quasi 38 milioni di copie di ONE PIECE serve veramente poco e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è vicinissimo al batterlo addirittura con soli sei mesi a disposizione. Con l'arrivo del film nel corso di quest'anno, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe superare anche i 50 milioni e arrivare a una cifra storica per una serie. Intanto il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra essere vicino alla conclusione come testimoniato dagli eventi del capitolo 200.