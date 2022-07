Demon Slayer: un affascinante cosplay di Mitsuri Kanroji pronta per la stagione 3

Manca ancora qualche mese all'uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba stagione 3. Questa porterà ovviamente nuovi pericoli per Tanjiro Kamado e sua sorella Nezuko, che si troveranno di fronte a uno scenario diverso rispetto al solito. I demoni di Kibutsuji Muzan che li attaccheranno saranno sempre più forti e insidiosi.

Come sempre però, Tanjiro non sarà da solo e potrà contare su diversi alleati. Chi ha letto il manga di Demon Slayer sa già cosa aspettarsi dalla terza stagione, gli altri invece lo scopriranno nel 2023 con i nuovi episodi. Come è stato già dedotto dai teaser trailer, dalle locandine e dai video promozionali però si può dare per assodata la presenza del pilastro dell'amore Mitsuri Kanroji.

Già apparsa brevemente nel finale della prima stagione della serie, Mitsuri è una delle tante cacciatrici di demoni che non sono state ancora messe appieno in gioco dalla serie per motivi di tempo e di spazio. Però a breve giungerà il suo momento; nell'attesa, JyuSan ha pensato di creare un cosplay di Mitsuri Kanroji come apparirà in Demon Slayer stagione 3, con il suo haori e la divisa da cacciatrice nera, senza dimenticare l'acconciatura particolare a tinte rosa e verdi.

Potete riosservarla nel trailer ufficiale di Demon Slayer 3 preparato da Ufotable.